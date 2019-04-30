Великобританія призначила нового посла в Україні

«Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яку чекає інше дипломатичне призначення. Пані Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року», — сказано в повідомленні.

— Melinda Simmons (@melsimmons24) 30 квітня 2019 р.

Раніше Мелінда Сіммонс займала різні пости в британському Міністерстві з питань міжнародного розвитку. У 2013 році вона перейшла в Міністерство закордонних справ (МЗС), де до 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту по врегулюванню конфліктів МЗС. В 2016-2018 роках Мелінда працювала в Національному секретаріаті з безпеки.