Глобальне потепління змушує північних оленів переходити на водорості

Заледеніння пасовищ змушує оленів їсти морську капусту.

Вчені з Норвезького університету наук і технологій в Тронхеймі заявили про те, що глобальне потепління впливає на оленів виду Rangifer tarandus platyrhynchus. Як повідомляє Naked science, заледеніння пасовищ Шпіцбергена змушує тварин переходити на морську капусту.

Rangifer tarandus platyrhynchus – представники найпівнічнішого, дрібного і коротконогого підвиду північних оленів, ендемічного для островів архіпелагу Шпіцберген. Це найбільші з сухопутних ссавців, що постійно живуть на настільки високих широтах, не надто далеко від Північного полюса. Олені живуть у цій місцевості вже кілька тисяч років і не змогли пристосуватися до місцевого клімату, але глобальне потепління змушує їх адаптуватися до абсолютно нових умов.

Спочатку вчені помітили тварин, які харчувалися безпосередньо на березі океану, що для них незвично. Проаналізувавши фекалії оленів, вони виявили в них ізотопи сірки, вуглецю та азоту, характерні для водоростей — насамперед ламінарій, “морської капусти”, що росте тут в достатку.

На думку вчених, зміна раціону тварин пов’язана з потеплінням і зволоженням місцевого клімату. Підвищена температура і вологість призводять до виникнення на снігу щільної і твердої кірки льоду, через яку тваринам стає важко добиратися до звичайних мохів, лишайників і рослин.

Такі зледеніння пасовищ призводять до коливань популяцій північних оленів і змушують їх здійснювати далекі міграції. Разом з тим, оленям Шпіцбергена подібні міграції недоступні, тому вони почали харчуватися водоростями.

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Нагадаємо, що минулого року дослідники зафіксували рекордно теплу зиму в Арктиці. Наголошується, що в середньому температура жовтня-березня в регіоні становить -20 градусів Цельсія. У цьому ж році 20 лютого температура не опускалася нижче 0. Більше того, 24 лютого на півночі Гренландії температура досягла 6 градусів Цельсія. Як підкреслюють дослідники, у лютому температура в Арктиці була вищою, ніж в Європі.

Джерело: ZN.UA