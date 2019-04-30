Міноборони Росії видало за новітній літак техніку початку 60-х років минулого століття

Міноборони Росії продемонструвало сучасний Іл-38Н. Однак, на думку експертів, показаний протичовновий літак виявився технікою півстолітньої давності.

Про це повідомляє Центр аналізу стратегій і технологій.

На відео, опублікованому на офіційному інтернет-представництві військового відомства під назвою «Протичовновий вінтаж», покликаний продемонструвати роботу льотчиків, які ведуть пошук суден умовного противника експерти виявили курйозні факти.

Так підпису на каналі сказано, що мова йде про Іл-38Н. Нібито новітньої модифікації радянського противолодочника. Проте ролик демонструє стару версію літака.

Причому, зазначають фахівці, має місце саме свідома підміна, оскільки не складно відрізнити Іл-38Н від «прабатька» за наявності у верхній частині фюзеляжу прицільно-навігаційного комплексу «Морський дракон».

Відомо, що вперше Іл-38 злетів у 1961 році, а використовувати цю модель стали в 1969-м. За наявними відомостями, в 2016 році ВМФ країни-агресора мала у своєму розпорядженні 46 літаків Іл-38 і вісім Іл-38Н.