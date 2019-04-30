Пєсков пояснив відсутність на параді Перемоги в Москві іноземних лідерів

В цьому році ніяких спеціальних запрошень зарубіжних політичних лідерів на святкування 74-ї річниці Перемоги у Москви не було, як це зазвичай і відбувається в неюбилейные роки.

«Зазвичай цілеспрямовано запрошуються іноземні лідери на ювілейні заходи», — сказав Пєсков.

За його словами, такий буде наступна річниця — 75-річчя Перемоги.

«Ми всі будемо відзначати дуже важливу і велику ювілейну дату, ось це буде дійсно особливий. Зараз немає такої ювілейної дати, тому це практика, яка вже існувала, що ми не запрошуємо на звичайні поточні свята глав держав», — додав він.