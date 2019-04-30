Стали відомі подробиці зустрічі Зеленського з Єпіфанієм

У вівторок, 30 квітня, обраний президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою ПЦУ Єпіфаній (Думенко). Той привітав Зеленського з перемогою на президентських виборах.

Зеленський і Єпифаній були єдині в тому, що Церква повинна молитися, а держава — робити все, щоб всі регіони країни жили в мирі і спокої. Про це повідомляє прес-служба переможця президентських виборів.

Під час зустрічі були обговорені проблеми, які стоять перед українцями, зокрема, багаторічний конфлікт на Донбасі. Також були обговорені теми боротьби з корупцією та бідністю.

Володимир Зеленський подякував за привітання і висловив надію на доброзичливі взаємини Церкви і держави.

На завершення зустрічі Епіфаній подарував новообраному президентові репринтне видання «Острозької Біблії» — першого повного друкованого тексту Старого і Нового Завітів слов’янською мовою, надрукованого в Україні наприкінці XVI століття.