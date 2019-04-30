У Венесуелі військові звільнили з-під арешту лідера опозиції

Звільнений опозиціонер був помічений поруч з Гуайдо на одному з опублікованих відео.

Один з лідерів опозиції Венесуели Леопольдо Лопес заявив, що військовослужбовці звільнили його з-під домашнього арешту.

За словами Лопеса, його звільнили співробітники сил безпеки за наказом виконуючого обов’язки президента Хуана Гуайдо.

За словами Гуайдо, запис було зроблено в п’ятницю на одній з венесуельських військових баз.

Лопеса заарештували в 2014 році після того, як він очолив акції протесту в Каракасі. Його засудили до 13 років в’язниці, проте у 2017 році тюремне ув’язнення опозиційному політику замінили на домашній арешт.

У Венесуелі триває політична криза. 10 січня 2019 року Ніколас Мадуро, який очолює країну з 2013 року і набрав найбільше голосів на виборах 2018 року, приніс президентську присягу. 15 січня підконтрольний опозиції парламент визнав Мадуро узурпатором.

23 січня голова парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе виконуючим обов’язки президента країни.