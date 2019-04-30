Мелінда Сіммонс призначена новим послом Великої Британії в Україні

Новим послом Великої Британії в Україні призначено Мелінду Сіммонс. Вона змінить Джудіт Гоф, що працює послом із 2015 року.

Відповідну заяву розміщено на сайті британського уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

“Мелінда Сіммонс була призначена послом Її Величності в Україні і змінить Джудіт Гоф, яку чекає інше дипломатичне призначення. Сіммонс вступить на посаду влітку 2019 року”, – йдеться в повідомленні.

На сайті британського МЗС зазначено, що Сіммонс володіє українською мовою.

Мелінда Сіммонс займала різні посади в міністерстві з питань міжнародного розвитку, а також була заступником глав департаментів Європи, Близького Сходу, Північної Африки.

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У 2013 році вона прийшла на службу до британського МЗС. До 2016 року обіймала посаду заступника голови департаменту, який займався проблемами збройних конфліктів. У 2016-2018 році Сіммонс працювала в британському Національному секретаріаті з безпеки.

Джерело: Цензор.НЕТ