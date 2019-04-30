«Мій чоловік буде слугою народу, а не його господарем». Дружина Зеленського розповіла, яким бачить його президентство

Олена Зеленська дала інтерв’ю американському порталу The Daily Beast.

Нова перша леді країни Олена Зеленська дала інтерв’ю американському порталу The Daily Beast. У ньому вона розповіла про ставлення Зеленського до окупації Донбасу і Криму, стосунки з Коломойським і вбивства журналістів і громадських активістів.

ТСН.іа зібрав найцікавіші тези з розмови.

Про «слугу народу»

«Мою демократичному чоловікові буде легко бути слугою народу, а не господарем», — сказала Зеленська.

Вона висловила обурення з приводу спроб судити її чоловіка за певним шаблоном, обговорювати їх зовнішній вигляд і кожен жест. «Ви звикли до радянської номенклатури», — відповіла Зеленська таким критикам. «Людина повинна залишатися людиною», — додала нова перша леді.

Про стосунки з Ігорем Коломойським

Зеленська стверджує, що її чоловік ніколи не був і не буде нічиєю маріонеткою. Вона також зазначила, що в 2015 році спостерігала, як її чоловік протистояв спробам цензури «Кварталу 95» з боку Коломойського.

“У нас був знаменитий скандал, коли Коломойський скасував трансляцію нашого телевізійного показу на телеканалі “1+1” через політичні жарти. Володимир подзвонив йому по телефону і вигукнув так голосно, що я думав, що ми ніколи більше не пустимо свої телепередачі по телевізору, — розповіла вона. — Це був поворотний момент, коли ми захищали нашу незалежність».

Про Адміністрацію на Банковій

Зеленська впевнена, що нова команда повинна триматися подалі від величезної будівлі Адміністрації президента на вулиці Банковій. «Ми не хочемо заходити всередину, — сказала вона, — місце заражене темним негативним минулим. Ми були б раді зробити з цього будинку сучасний музей або передати його в якийсь університет».

Про Крим і Донбас

Олена Зеленська назвала анексію Криму і війну на Донбасі трагедією і згадала про часи, коли її чоловік їздив з шоу на лінію розмежування, щоб підтримати українських військових. ««Це була його громадянська позиція», — сказала вона.

Про стосунки з президентом РФ

Олена Зеленська не впевнена в тому, що найближчим часом можуть відбутися двосторонні переговори її чоловіка з президентом РФ Володимиром Путіним. «Неможливо розпочати з нуля. Я не думаю, що найближчим часом будуть прямі двосторонні переговори. Володимир не готовий сваритися з агресором, але він готовий вести переговори з Росією в присутності міжнародних лідерів», — заявила Зеленська.

Про демократію

«Ми, сатирики, безперервно жартували про всіх громадських діячів. Більшість політиків сприйняли наш гумор з гідністю, як і повинно бути, як у Сполучених Штатах, де можна зателефонувати президенту як завгодно. Але за останні п’ять років влада вказала, що «гра закінчена». Еліта президента Порошенко намагалася покарати нас за наші жарти», — розповіла Зеленська. За її словами, саме тоді вони з чоловіком і командою вирішили щось зробити, щоб врятувати демократію». «Коли телеканали один за іншим потрапили під контроль керівництва, ми зрозуміли, що якщо ми не будемо діяти, ми опинимося в тій же ситуації, що і Росія», — підкреслила вона.

Про вбивства журналістів та активістів

Дружина Зеленського нагадала про вбивство журналіста Павла Шеремета та херсонської активістки Катерини Гандзюк. «Журналістів та активістів вбивають — це найгірший кошмар; проходять роки і злочини не розслідуються. Тепер ми сподіваємося побачити справедливість, починаючи з розслідування розстрілів на площі Майдану під час революції», — сказала вона.

«Деяким людям легше існувати без свободи, при визначених для них обмеження. Але коли політики не соромляться приймати рішення і не дають свободи журналістам, які хочуть відкрито писати правду, це не чесно», — додала вона.