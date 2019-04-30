Порошенко подзвонив Зеленському: про що вони домовилися

Чинний президент Петро Порошенко після поразки зателефонував Володимиру Зеленському та привітав його з офіційними результатами виборів, які 30 квітня оголосила Центральна виборча комісія.

«Зараз ми повинні продемонструвати всім нашим партнерам єдину українську позицію в той час, коли роздача російських паспортів на окупованих територіях, Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти України. Таким чином, Путін готує обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії», — розповів Порошенко.

За його словами, Росія заслуговує істотне посилення санкцій проти неї.

«Це питання буде головним, чому присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми — це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми повинні були б скоординувати наші зусилля. Володимир Зеленський і я під час телефонної розмови домовилися зустрітися найближчим часом». — додав Порошенко.

Як повідомляли раніше, Центральна виборча комісія України оголосила офіційні результати виборів президента України. Переможцем 2 туру президентських виборів став Володимир Зеленський, який отримав 73,22% відсотків голосів виборців.