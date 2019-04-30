Це була засідка. Офіцерів виштовхали на територію РФ і всунули їм гранати, — Цигикал про захоплення прикордонників у 2017 році

Двох українських офіцерів Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня, яких у жовтні 2017 року викрали на кордоні в Сумській області, перевірили на поліграфі і факт зради не був підтверджений. Обидва отримали дисциплінарні стягнення і продовжують служити в Держприкордонслужбі.

Про це розповів голова Держприкордонслужби Петро Цигикал в ексклюзивному інтерв’ю для Цензор.НЕМАЄ.

«Чутки (про те, що два офіцера, захоплені на кордоні в Сумській області нібито дружили з росіянами і поїхали в гості. — Ред.) — повний фейк, розслідування було ґрунтовним і ми всі обставини встановили. За добу до того, як вони були викрадені, відбулася офіційна прикордонно-представницька зустріч. На ній були присутні начальник відділу прикордонної служби та його заступник. Вони виїжджали на кордон і зустрічалися в пункті пропуску на російській території. Тут немає порушення. Там, на зустрічі, їм сказали, що нібито дуже потужний канал нелегальної міграції до Європи. Росіяни пообіцяли, що нададуть нашим офіцерам всю інформацію, але вже за інших обставин. І тут наші офіцери пішли на порушення. Не можна було погоджуватися на зустріч у неформальній обстановці. Потрібно було діяти офіційно. Але вони приїхали на вказану ділянку кордону на легковій машині, в слушний час, коли домовлялися …», — сказав він.

Цигикал підкреслив, що офіцерів захопили на українській території: «Там не було інженерних споруд. І, коли вони вийшли з машини, з тієї сторони підійшов знайомий прикордонник-росіянин: давайте, підходьте. Наші кажуть, давайте так обміняємося. Тут з нашого боку забігли кілька людей, ми розуміємо, що це була засідка. Їх виштовхали на ту сторону, всунули їм в руки гранати, в кишені там же відразу і виявилася їх слідча група».

Цю версію, за словами голови Держприкордонслужби, підтверджує двигун на автомобілі, який українські офіцери навіть не вимикали. Крім того, в той день було прохолодно, а верхній одяг залишилася в машині. Двері були відчинені.

«Навряд чи вони планували ось так залишити автомобіль і піти далі в одних светрах. Ми перевіряли їх на поліграфі. Не схоже, щоб вони пішли на зраду під час перебування в полоні. Тому вони отримали у нас дисциплінарні стягнення і продовжують служити на інших ділянках, не пов’язаних з безпосередньою охороною державного кордону», — повідомив він.

Також Цигикал додав, що після цього випадку були заборонені будь-які контакти з росіянами на кордоні з РФ на рівні, нижче командира загону.

«Сьогодні листування з представниками прикордонної служби ФСБ РФ може відбуватися лише на рівні начальника загону і вище. У нас зараз прикордонні наряди мають у складі не менше трьох бійців. Всім, навіть дільничним інспекторам, ми заборонили перевіряти лінію кордону по одинці. Далі — ми домовилися з лісгоспами та прорубали в лісосмугах просіки де встановили інженерні загородження. Це було складно, але ми це зробили», — підсумував голова Держмитслужби.

Нагадаємо, Держприкордонслужба України заявила про зникнення 3 жовтня 2017 року двох військовослужбовців під час моніторингу кордону в Сумській області.

У той же час російські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання представниками прикордонного управління ФСБ РФ двох порушників, які назвалися прикордонниками Сумського загону.

12 жовтня стало відомо, що російська ФСБ звинуватила українських прикордонників у нібито незаконному перетині кордону.

2 березня двох українських прикордонників Ігоря Дзюбака і Богдана Марцоня повернули в Україну. Обмін стався близько 11.00 на нейтральній території поблизу пункту пропуску «Гоптівка», що на українсько-російському кордоні. Російській стороні віддали затриманих 30 червня 2017 року на Херсонщині співробітників ФСБ РФ Володимира Кузнєцова і Аскара Кулуба.