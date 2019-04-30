У Чехії загорівся автобус: є жертви

Фура зіткнулася з автобусом.

В результаті лобового зіткнення між автобусом і вантажівкою на півдні Сербії загинули чотири людини, ще шість отримали поранення.

Аварія сталася о 6:45 ранку у вівторок недалеко від міста Куршумлия. Поліція повідомляє, що автобус виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку на місцевій дорозі.

Після аварії автобус з вісьмома пасажирами загорівся. Усередині автобуса були виявлені три обгорілих тіла, а четвертою жертвою ДТП вважається водій вантажівки.

Троє постраждалих доставлені в лікарню з важкими травмами, ще троє отримали легкі травми.