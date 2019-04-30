У Мілані госпіталізували Сільвіо Берлусконі

Він повинен був виступати на прес-конференції.

Колишній прем’єр-міністр Італії і лідер партії ” Вперед, Італія Сільвіо Берлусконі госпіталізований в лікарню в Мілані.

Близько 10:00 за місцевим часом 82-річний політик був доставлений на машині швидкої допомоги в лікарні Сан-Раффаеле, де він переніс операцію на серці в червні 2016 року.

“Сільвіо Берлусконі сьогодні вранці поїхав у Сан-Раффаеле для лікування гострої ниркової кольки”, – розповіли в його оточенні.

Відзначається, що сьогодні політик повинен був виступати на прес-конференції в підтримку кандидатів його партії ” Вперед, Італія на виборах в Європарламент.