Бойовики на Донбасі накрили українських бійців вогнем: з’явились тривожні новини з передової

Від початку доби ворог чотири рази порушив режим припинення вогню, з них один раз – із застосуванням заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід” противник тричі обстріляв позиції наших підрозділів:

з гранатометів різних систем – біля населеного пункту Піски;

з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу населеного пункту Лебединське;

з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – біля міста Мар’їнка.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ” противник з 120 мм мінометів обстріляв позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Троїцьке.

Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення. На ворожі провокації підрозділи Об’єднаних сил дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.