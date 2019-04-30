Кращого футболіста 26 туру чемпіонату України назвала УПЛ

Хавбек луганської “Зорі” Артем Громов став кращим футболістом 26-го туру чемпіонату України серед клубів Прем’єр-ліги (УПЛ).
Так вирішила експертна рада УПЛ, повідомляє Укрінформ.
У матчі із “Олександрією” Громов забив два м’ячі, і його команда перемогла – 2:0.
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До складу експертної ради увійшли Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Олег Венглинський, Леонід Буряк та інші футбольні фахівці.
Джерело: Укрінформ