Ніколи в світовій історії окуповані території не поверталися, — Айдер Муждабаєв

Відомий журналіст Айдер Муждабаєв висловився у соцмережі щодо закликів платити дві пенсії жителям окупованих територій, а також щодо повернення цих територій Україні.

«Я не перший і не десятий раз з моменту анексії Криму і ОРДЛО чую ці заклики платити дві пенсії — до тієї, що від окупантів, додати українську. І тоді, мовляв, «люди відчують турботу своєї країни і захочуть повернутися». Зазвичай це звучить разом з тезою, що «окуповані території повернуться, коли Україна стане процвітаючою країною». Я не знаю, вірять в це ті, хто так кажуть. Неважливо. Скажу елементарні речі, на рівні «двічі два».

Ніколи в світовій історії окуповані території не поверталися. Бо «-сь» — означає «самі». Такого не було і не буде. Окуповані території повертали. Їх вимушено повертали держави-агресори, програвши «гарячу» (Німеччина) або «холодну» (СРСР) війну. Іншого варіанту в природі не існує. Злодій добровільно крадене не віддає, це чистісінький сюр. А платити другу пенсію тим, хто постійно живе в окупації, з боку держави-жертви означає визнати окупацію частини країни нескінченною, де-факто публічно змиритися з нею. Тому що коли окупація ще й економічно вигідна тим, хто в ній живе, коли населення від неї виграє, воно не захоче навіть думати про її закінчення. Хоча у цих людей ніхто їх бажання і не питає — я кажу про їх настрій, який надзвичайно важливий для продовження боротьби, всередині і зовні. Це найголовніше взагалі. А якщо їх навіть раптом захоче запитати — відповідь очевидна. Для людей, які думають виключно про матеріальне, така ситуація — просто рай земний. Хіба це не ясно?

Кримські татари, які живуть в окупації, та ще й переслідувані за національною ознакою (це вам не жарти, товариші гуманісти), ніколи не мріяли про подвійні пенсії. Я навіть розмов таких не чув, таких думок у людей просто немає. Тому що вони не грошей від України хочуть, щоб Україна за них боролася, робила все можливе, щоб окупація скоріше припинилася. Це різні смисли життя, діаметрально різні цілі. А боротися за деокупацію України на державному рівні — це як мінімум хоча б не робити так, щоб вона стала джерелом додаткових доходів, штукою вигідною і комфортною.

Я вважаю аморальними людьми тих, хто не хоче взагалі ніяк боротися за батьківщину. Зрозуміло, що зброї у людей там немає, боротися — мається на увазі мирним, громадянським протестом, різними способами. Як на політичному, так і на побутовому рівні демонструючи неприйняття беззаконня, окупації. Так всю свою історію робили і роблять кримські татари. Це щось інше, ніж зі словами «ну і ці лохи х@хлы!» оформити собі дві пенсії, коли співгромадяни гинуть, страждають від окупантів. З таким підходом, з опорою на таких людей ми окуповані території не повернемо. Спиратися треба на тих, хто готовий боротися з окупацією, а не кайфувати від неї. Наближати кінець окупації треба для них, з опорою на них у сьогоденні, з розрахунком на них у майбутньому.

А ті, хто в окупації просто пив-їв, той буде пити-є за будь-якої влади, у будь-якій країні, тому що її назву таким людям байдуже. На них безглуздо робити ставку, роздавати якісь преференції там (на вільній території, навпаки, преференції обов’язкові). Вони цього не оцінять в силу свого ставлення до життя, до людської гідності, до України. Крім насмішок і знущань з тієї сторони та розбазарювання бюджету, це нас ні до чого не призведе. Краще витратити ці гроші на масовану контрпропаганду у напрямку Криму та ОРДЛО. Яка повинна показувати людям не красу, а гидоти окупації», — написав Муждабаєв в Facebook.