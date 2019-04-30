На Донбасі терористи порушили перемир’я: у лавах ЗСУ є поранені

У вівторок, 30 квітня, бойовики на Донбасі чотири рази порушили режим припинення вогню. Вони застосували заборонену мінськими угодами зброю.

Як повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил в Facebook, терористи вели вогонь по позиціях українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичної групи «Схід» противник тричі обстріляв позиції:

з гранатометів різних систем — біля населеного пункту Піски;

з автоматичних гранатометів станкових, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї — поблизу населеного пункту Лебединське;

з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї — місто Мар’їнка.

Також, в районі відповідальності оперативно-тактичної угруповання «Північ» терористи з 120 мм мінометів обстріляли позиції Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Троїцьке.