«Не дамо Путіну шансу!» Порошенко привітав Зеленського з перемогою

Президент України Петро Порошенко по телефону привітав з офіційною перемогою на виборах свого опонента Володимира Зеленського.

Як повідомляє прес-служба українського лідера, під час розмови співрозмовники домовилися про зустріч найближчим часом.

«Користуючись нагодою, хочу подякувати понад 4,5 млн виборців, які проголосували за мене. Але тепер ми, всі українці, всі разом спільними зусиллями не повинні дати Путіну жодного шансу скористатися перехідним періодом в Україні, нашим демократичним процесом передачі влади. Розраховую, що така позиція знайде підтримку і в обраного президента», — сказано в повідомленні.

Порошенко зазначив, що міжнародні партнери визнали вибори чесними, прозорими і демократичними.

«Вони в повній мірі відповідали стратегії України на членство в Європейському Союзі і НАТО, яку я послідовно втілював протягом п’яти років свого президентства. Сподіваюся, що новий президент продовжить цей курс, який повною мірою відповідає національним інтересам України», — сказано в заяві.

На думку президента, Україна повинна продемонструвати нашим партнерам єдину позицію в той час, коли роздача російських паспортів на окупованих територіях Кремль здійснює черговий етап гібридної війни проти нашої країни. Відзначається, що з допомогою роздачі паспортів президент РФ Володимир Путін готує обґрунтування нового витка військової агресії під приводом нібито захисту прав громадян Росії.

«Росія заслуговує істотного посилення санкцій проти неї. Це питання буде головним, якому я присвячу останні тижні своїх президентських повноважень. Але продовжити і завершити вирішення цієї проблеми — це вже відповідальність нового президента. Тому вважаю, що ми повинні були б скоординувати наші зусилля. Суперництво на виборах залишилося в минулому», — сказав український лідер.