«Ми, 25% — еліта України, самі розумні і освічені, нам начхати, що думають інші!»: радник Порошенко зробив заяву

Радник Петра Порошенка Роман Доник на своїй сторінці у Фейсбуці заявив, що проголосували за чинного президента на виборах українці є самими розумними і освіченими, і тільки у них є критичне мислення.

«Я не ділю людей на %. І в рядах тих, хто на переконання свого розуму і серця проголосував за ПАП чимало дорогих мені людей. Але ці люди нічого спільного не мають з написаного автором. І я пишаюся цим. І люблю їх, ну тільки тих, кого люблю і вони знають про це. І саме до цих людей я ставилася, ставлюся і буду відноситься так само. І якщо мені не подобається, що вони говорять, постять і лайкають, а не коментую їх, я плачу .. мені боляче. Мені боляче за розбіжностей. Але я впевнена, що ніколи ці люди нічого спільного з автором цієї статті мати нічого не будуть. Цей кон’юнктурник не одного з ними поля ягода», — прокоментувала волонтер Білецька пост Доніка.