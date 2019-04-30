У Китаї дикі слони напали на фермерів: є жертви

Місцеві влади посилили контроль.

Дві людини загинули в результаті нападу диких слонів в понеділок в провінції Юньнань на південному заході Китаю.

Повідомляється, що вночі в понеділок 46-річний фермер прізвища Цай піддався атаці стада диких азіатських слонів недалеко від свого сараю в повіті Мэнхай Сішуанбаньна-Дайского автономного округу провінції. Із-за отриманих важких травм він помер.

У той же день 46-річний фермер прізвища Куан з повіту Мэнла був знайдений мертвим на каучуковій плантації з пораненнями, характерними для атаки слонів.

Повідомляється, що місцеві влади посилили контроль за дикими азіатськими слонами і закликали жителів залишатися напоготові.

Відзначимо, що в Китаї дикі азіатські слони перебувають під охороною першої категорії. Всього їх залишилося в країні близько 300 особин, які переважно живуть у провінції Юньнань.