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У Венесуелі частина військових перейшла на бік Гаудо — блокована центральна авіабаза

30.04.2019

В Венесуэле часть военных перешла на сторону Гаудо — блокирована центральная авиабаза

У Венесуелі прямо зараз йде спроба військового перевороту. Які перейшли на бік опозиції військові зайняли позиції в районі авіабази La Carlota. Про це в Twitter повідомив міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес

Державний інтернет-провайдер Венесуели Cantv обмежив доступ до Twitter, Periscope, Facebook і інших соціальних мереж на території країни, повідомляють латиноамериканські ЗМІ з посиланням на організацію Netblocks, яка відстежує інтернет-трафік в світі. Повсталі військові почали переговори з Гаудо про взаємодію.

 

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