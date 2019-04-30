У Венесуелі частина військових перейшла на бік Гаудо — блокована центральна авіабаза

У Венесуелі прямо зараз йде спроба військового перевороту. Які перейшли на бік опозиції військові зайняли позиції в районі авіабази La Carlota. Про це в Twitter повідомив міністр інформації Венесуели Хорхе Родрігес

Державний інтернет-провайдер Венесуели Cantv обмежив доступ до Twitter, Periscope, Facebook і інших соціальних мереж на території країни, повідомляють латиноамериканські ЗМІ з посиланням на організацію Netblocks, яка відстежує інтернет-трафік в світі. Повсталі військові почали переговори з Гаудо про взаємодію.