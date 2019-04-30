Бойовики “ДНР” почали відкрито висувати вимоги Росії (відео)

Бойовик вважає, що Росія повинна підтримувати і розвивати Донбас

Бойовик “ДНР” Бенес Айо висунув вимоги Росії щодо Донбасу.

Про це повідомляє Necro Mancer в Twitter.

“Беня: Росія повинна терміново модернізувати наші дихаючі на ладан заводи і організувати збут нашої висококласної продукції. Росія повинна компенсувати жителям Т12 ту кров, яку ми пролили і продовжуємо проливати в її геополітичних інтересах”, – цитує бойовика блогер.

Він вважає, що Росія повинна підтримувати і розвивати Донбас

“Він сам в це вірить?”, “Беня кращий стендапер на т1”, “ага! Вже! Тільки штани підтягне”, “Беню треба ведучим на” 60 хвилин “або ін. Подібну інфо.помойку. Хоч і ***, але харизма у нього будь здоров … О, а краще йому балотуватися на главу “ДНР” або “ЛНР”, – пишуть в коментарях.