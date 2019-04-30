Путін зганьбився новою ідеєю про українців: «Ловитесь великі і маленькі»

В мережі підняли на сміх президента РФ Володимира Путіна, який зібрався роздати українцям паспорти своєї країни

Відповідні знімки опублікував карикатурист Сергій Йолкін на своїй сторінці в Twitter.

Так, на одній з них Путін стоїть за колючим дротом і нібито кричить в гучномовець: «Українець, йди до нас. Тебе чекає сало, горілка і паспорт».

На інший карикатурі варто нібито Джон Сноу із серіалу «Гра Престолів», який вирішив «свиснути» ідею у Путіна.

«Давайте видавати паспорти Білим ходокам», – говорить він.

Не менш глузливою виглядає карикатура, де Путін нібито «ловить» українців на російський паспорт за допомогою вудки. Замість наживки – російське громадянство.

Не обійшли стороною інцидент і користувачі мережі.

«казковий дол***б», зате перепис деген***у проведемо», «Не Путін, а вилита кремлівська криму», «ось це подхрюкивание. Ловитесь великі і маленькі», «не правда. Вас чекають млинці з лопати, сміттєві бабки і страви з смітника», – пишуть вони.