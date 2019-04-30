Каменських і Потап одружилися: публічне зізнання у коханні

Українська співачка Настя Каменських порадувала своїх шанувальників новою музичною новинкою. Вона презентувала другий україномовний трек під назвою “Обіцяю”, автором слів і музики до якого стали Андрій Безкровний і Олексій Потапенко (Потап). За словами артистки, вона присвячує цю чуттєву пісню своєму коханому чоловікові, ім’я якого Настя ретельно приховує. Кліп на нову композицію можна подивитися на Youtube-каналі виконавиці.

Лейтмотивом цієї ніжної пісні є любов. У відео Настя Каменських стає частиною картин, які вважаються світовими шедеврами. Їх авторам вдалося увіковічити своє кохання на полотні.

Настя Каменських з’являється в кліпі в образі Мона Лізи, Фріди Кало, Олімпії з картини Мане, уособлює дівчину з перловою сережкою Яна Вермеєра, Леді Ліліт Данте Габріеля Россетті, одну з богинь веселощів і радості з картини «Весна», богиню Венеру Ботічеллі. У відеороботі також можна помітити відсилання до живопису Ван Гога і його знамениті «Соняшники» та головний фрагмент із «Створення Адама», написаний великим художником епохи Відродження Мікеланджело. Між усіма героїнями є щось спільне: таємниця, якою оповита їх історія та історія безумовної любові.

“У кожну пісню я вкладаю справжні емоції і почуття. На таке щире виконання мене надихає те, що я відчуваю всередині. Адже не можна чесно співати про те, що тобі не знайоме. Я по-справжньому люблю і кожне слово, кожна нота в цій пісні для нього. Саме тому ця пісня вийшла такою душевною”, – прокоментувала прем’єру пісні Настя Каменських.

Підписники зірки високо оцінили нову відеороботу свого кумира. Їм припав до душі такий зворушливий і глибокий кліп, який зачіпає найсвітліші почуття.

“Контраст між Попа як у Кім))) Пісня гарна й кліп ніжний, а слова в кінці зачіпають самі глибинні почуття. Дякую Настя за таку пісню)”, “ТАК класно вийшло, і пісня та кліп просто вау, бомба!”, “Це божественно! Круто! Ти молодець!!) Богиня шоу бізнесу!”, “Пісня не йде з голови! Дуже круто!”, – написали фоловери