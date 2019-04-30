Тизер четвертого епізоду фіналу “Гри престолів” опубліковано у мережі

Нова серія шоу вийде 5 травня.

Канал НВО опублікував тизер четвертого епізоду восьмого сезону серіалу “Гра престолів”, який вийде 5 травня (в Україні – 6 травня). Нова серія розповість про те, що сталося після битви за Вінтерфелл.

У ролику Дейенеріс вимовляє фразу: “Ми виграли велику війну, тепер виграємо останню”.

У тизері можна побачити Серсею Ланністер і Еурона Грейджоя в Королівській гавані, Дейенеріс, Джона і Сансу в Вінтерфеллі і підготовку до походу на Південь. Ймовірно, що Дейенеріс і Серсея готуються вступити в битву за Залізний трон.

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Офіційна прем’єра першого епізоду восьмого сезону “Гри престолів” відбулася 15 квітня. У новому сезоні буде найменше епізодів – всього шість, зате по тривалості вони будуть рекордними; зокрема, перший йшов 54 хвилини. В останньому сезоні нам розкажуть про битву з Білими Ходоки, а також про те, чим закінчиться боротьба за Залізний трон. Також нас чекають мінімум дві масштабні батальні сцени.

Джерело: ZN.UA