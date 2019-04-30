«Стіну» завершать до 2021 року – Держприкордонслужба

Облаштування державного кордону між Україною і Росією – так званий проект «Стіна» – буде завершено до 2021 року.

Так, загальна вартість інженерно-технічного облаштування українсько-російської ділянки кордону складає трохи більше 4 мільярдів гривень.

«Протягом 2015-2018 років було виділено 1,3 мільярда гривень, в 2019 році – вже більше 60 млн грн. За ці кошти майже завершені роботи в Харківській області (залишилася система відеоспостереження на окремих ділянках), розпочато роботи у Луганській та Чернігівській областях. Своїми силами облаштовуємо кордон в Сумській області. Пізніше ця система органічно доповнить систему «інтелектуальної кордону», про яку ми з вами зараз говоримо. Думаю, що до 2021 року ми завершимо основні роботи», — повідомив Цигикал.

Він також уточнив, що, якщо фінансування буде надходити в обсягах, передбачених планом, ДПСУ зможе завершити позначення на місцевості всієї кордону до кінця поточного року.

Нагадаємо, проект «Стіна» на кордоні з Росією в 2014 році запропонував прем’єр-міністр Арсеній Яценюк. У червні того ж року Кабмін схвалив проект, вартість якого склала близько 150 млн доларів.