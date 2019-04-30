Білорусь зупинила прийом нафти з Росії

Білорусь призупинила прийом нафти по трубопроводу «Дружба» до тих пір, поки нафтовики не витіснять всю неякісну нафту. У Москві стверджують, що нафта забруднили навмисне.

Прийом нафти з Росії на територію Білорусі по трубопроводу «Дружба» за станом на ранок вівторка, 30 квітня, повністю зупинений. Про це повідомив головний інженер ВАТ «Гомельтранснафта Дружба» Андрій Веріго.

Поновлення прийому очікується 2 травня, але навіть тоді «система буде працювати у функціонально обмеженому режимі», а на повне відновлення піде не менше півроку напруженої роботи». До 10-11 травня трубопровід «Дружба», за оцінкою білоруських нафтовиків, повинен вийти на 60-65 відсотків номінальної середньорічного завантаження.

Пауза в прийманні нафти необхідна для витіснення неякісної нафти з російського ділянки трубопроводу, її переведуть у другу нитку трубопроводу, яка стане свого роду сховищем для некондиційної нафти, в той час як по першій нитці поновляться постачання якісної нафти. Загальний обсяг нафти, що не відповідає параметрам якості, в трубопроводах Росії, Білорусі, України і Польщі становить приблизно 5 мільйонів тонн.

Інформація про забруднення надходить до Білорусі російської нафти з’явилася 19 квітня. 23 квітня Білорусь призупинила експорт світлих нафтопродуктів (бензину і дизельного палива) в Україну, Польщу та країни Балтії. На Мозирському нафтопереробному заводі вже заявили, що неякісна російська нафта призвела до виходу з ладу дорогого устаткування. Погіршення якості нафти, що надходить по нафтопроводу «Дружба», зафіксували і в Польщі.

Російська компанія «Транснефть» провела розслідування і з’ясувала, що забруднення нафти сталося на перевалочному сайті компанії «Самаратранснефть–термінал», причому зроблено це було навмисно. «За фактом забруднення нафти силові відомства у Росії порушили кримінальну справу. Перші результати свідчать, що це забруднення було умисною дією», – заявив представник «Транснафти» Олександр Дьомін.