За певних умов відсутність досвіду може стати перевагою Володимира Зеленського — експерт

Микола Белесков зазначив у своєму блозі, що за певних умов відсутність у Володимира Зеленського політичного досвіду з недоліку може перетворитися в його перевага.

На думку заступника директора Інституту світової політики, для цього потрібно, щоб глава держави розставив на посадах, що входять у сферу його відповідальності, справжніх професіоналів.

На думку Миколи Белескова, відсутність політичного досвіду у Володимира Зеленського не варто вважати його невиправним браком. При певних умовах недосвідченість цілком може стати і перевагою новообраного глави держави. Для цього потрібно, щоб президент розставив на посадах, що входять у сферу його відповідальності, професіоналів своєї справи.

Порошенко любив, щоб усі концентрувалося в його руках. У результаті такий підхід приводив до переходу на режим ручного управління. При вирішенні одного питання, інші просто випадали з фокуса. У результаті виникав дисбаланс, який намагалися усунути все тими ж методами ручного управління. Якщо Зеленський зможе змінити цю систему, приверне професійні кадри, і надасть їм певний простір для здійснення маневрів з обов’язковим збереженням генеральної лінії, то країна зробить дуже великий крок вперед.