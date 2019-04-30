«Режим Порошенко почав розділяти країну і закінчив цим», — Черняк

Йде з ганьбою стара українська команда почала свій цикл законом про мову. І закінчує його законом про мову.

У проміжку — втрата територій, еміграція мільйонів людей, кров, бруд, популізм та корупція!

Дві години тому ЦВК офіційно зафіксував перемогу нової команди.

Впевнений, тут все просто і потрібно все робити з точністю до навпаки:

Не очолювати корупцію, а боротися з нею.

Не брехати українцям, а говорити правду, якою б гіркою вона не була.

Не сваритися з усіма сусідами, а шукати шляхи діалогу.

Не відправляти своїх громадян посилювати чужі економіки, а повертати їх, щоб посилювали свою.

Не розділяти людей за мовною і національною ознакою, а об’єднувати їх національними ідеями.

Не займатися минулим, а думати про майбутнє.

Не займатися популізмом, а проводити реформи.

І дуже важливо не бути мародерами, як попередні, а бути творцями.

Коротко. Просто. Ефективно.

До цього не треба закінчувати Гарварди та Оксфорди.

Для цього треба бути людьми.

І любити свою Батьківщину більше, ніж себе!!!

Дуже сподіваюся у нової команди все вийде .