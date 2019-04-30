Журналісти розкрили ядерний арсенал США

Існує 24 місця зберігання ядерної зброї.



США мають приблизно 3800 ядерними боєголовками, з яких 1750 розгорнуті і встановлені на балістичних ракетах і стратегічних бомбардувальників. При цьому 2050 боєголовок знаходяться в резерві на випадок необхідності, повідомляє Журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

За оцінками дослідників, 1300 боєголовок розміщені на міжконтинентальних балістичних ракетах, 300 ядерних авіабомб призначені для доставки стратегічними бомбардувальниками з військових баз США, а ще 150 зберігаються на базах у Європі. Залишилися боєголовки знаходяться в резерві в якості захисту від можливих “технічних і геополітичних сюрпризів”. Очікується, що кілька сотень з них будуть утилізовані до 2030 року.

Крім цього, у Міністерства енергетики США є 2385 списаних одиниць ядерної зброї, що збільшує загальну кількість боєголовок до 6185. Найбільшою кількістю боєголовок має комплекс підземних сховищ Киртленде (штат Нью-Мексико). Там зберігаються 2475 одиниць зброї, а 1785 одиниць очікують утилізації на заводі Pantex в Техасі.

На другому місці знаходиться штат Вашингтон (1620 боєголовок), де знаходиться Тихоокеанський стратегічний збройовий комплекс (SWFPAC) і військово-морська база Китсап.

Дослідники вважають, що всього існує 24 місця зберігання ядерної зброї в 11 штатах США і п’яти європейських країнах, у тому числі на авіабазі Інджирлік в Туреччині (50 боєголовок). У Німеччині, Бельгії і Голландії розміщені по 20 одиниць, а в Італії – 40.