Лукашенко дав рік «подумати над інтеграцією»: Путін відкликає посла з Мінська

Посла Росії в Білорусі Михайла Бабича відкликають з посади в Мінську, який не пропрацював в Білорусі і року.

«Це обговорюється з минулого тижня», – сказав один зі співрозмовників видання. Інший підтвердив, що найближчим часом очікується відповідний указ президента РФ Володимира Путіна.

Бабич був призначений головою дипмісії в Мінську 24 серпня 2018 року. На цю роботу він перейшов з позиції повноважного представника президента російської федерації в Приволзькому федеральному окрузі. Відставка Бабича, кажуть джерела, стала результатом неодноразових прохань президента Білорусі Олександра Лукашенка, які той адресував особисто Путіну.

Остання бесіда, зазначає співрозмовник, відбулася в Пекіні, де Лукашенко запевнив російського колегу в тому, що готовий почати давно обговорювану інтеграцію, але знову попросив відкликати посла Бабича.

«Путін погодився, дав Лукашенко рік, пообіцявши не втручатися у внутрішню білоруську порядку», – стверджує джерело «Ъ».

Видання зазначає, що Бабич не є кар’єрним дипломатом, вважався політичним призначенцем. Період його роботи в Мінську збігся з активізацією лінії Москви на глибшу інтеграцію з сусідньою країною. Бабич багато і регулярно їздив по Білорусі, відвідував місцеві підприємства, спілкувався з бізнесом і зустрічався з опозицією. Така активність явно не подобалася владі країни перебування.

Крім того, Бабич запам’ятався цілою серією скандальних заяв і жорсткої пікіруванням з білоруським Мзс.

Співрозмовники видання сказали, що відгук Бабича не слід вважати санкцією, і не виключають, що незабаром йому буде запропонована інша робота.