У прикордонної служби України з’єднання явилося своє радіо. Воно розповідатиме про туризм, культуру і стартапи

В українському інформаційному просторі сьогодні розпочала мовлення онлайн-радіостанція Державної прикордонної служби України «Радіо Кордон».

«Ми прагнемо стати більш відкритими до суспільства, до громадян, які люблять подорожувати Україною та світом. Ми відкриваємо інформаційні кордони та популяризуємо український туризм, культуру, стартапи», – зазначає помічник Голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Прикордоннки кажуть, що «Радіо Кордон» – це корисна та цікава інформація з кордону, спецпроекти про правила та вимоги щодо оформлення документів для міжнародних подорожей, про нововведення, розвиток та досягнення відомства, новини щогодини, прямі ефіри з гостями студії на різноманітні тими, а також тепла музика, переважно українська.

“Значна увага звичайно приділятиметься також і ситуації в контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії зіткнення та адмінмежі з тимчасово окупованими територіями України”, – йдеться у повідомленні.