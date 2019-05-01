Колишнього “донецького горілчаного короля” та його топ-менеджера повторно заарештували в Москві

Хамовнічеський суд Москви повторно заарештував до 10 червня українського бізнесмена Павла Климця, а разом з ним гендиректора його алкогольної компанії “Олімп” Юлію Самойлову.

Це було повторне розгляд клопотання СКР про взяття під варту Павла Климця і Юлії Самойлової. Затримані вони були ще близько трьох тижнів тому, і 12 квітня суд їх заарештував. Втім, адвокати бізнесмена оскаржили це рішення в апеляційній інстанції Мосміськсуду, яка з-за порушень КПК арестное постанову скасувала, направивши справу на новий розгляд. При цьому фігуранти були залишені під вартою.

Першим Хамовнічеський суд розглянув клопотання СКР про арешт Юлії Самойлової. Як випливало з виступу слідчого, пані Самойлова звинувачується за ч. 5 ст. 291.1 КК РФ (посередництво у дачі хабара), тобто у тяжкому злочині. Обґрунтовуючи своє клопотання, представник СКР вказав, що, залишаючись на свободі, обвинувачена може сховатися, оскільки є іноземкою, має закордонного паспорта, активно перетинає кордони і не має постійної реєстрації в РФ. Мало того, зазначив представник СКР, вона вже намагалася знищити докази по справі. Втім, слідчий не уточнив, що саме має на увазі.

Захист, у свою чергу, стверджувала, що доказів своїх тверджень слідство не призвело, а ґрунтується лише на рапорті працівника управління “К” ФСБ Євсюкова. Адвокати просили відпустити бізнесвумен під заставу 5 млн. крб. Однак суд прийняв сторону СКР і відправив пані Самойлову в СІЗО.

За схожим сценарієм розвивався і процес, на якому розглядалося клопотання про арешт пана Климця. Як випливало з виступів учасників засідання, пан Климець раніше приїжджав до Москви буквально на пару днів, щоб вирішити питання з твердженням бізнес-плану розвитку заводу “Бахчисарай”. Нібито він таким чином мав намір отримати доступ до управління підприємством, яке раніше входило до компанії “Олімп”. Про те, що вона дала хабар для вирішення питання, заяву написав колишній адвокат і відомий решальщик Гір Чудопалов, який зараз сам перебуває під арештом у справі про хабарництво, розслідуваній щодо високопоставленого співробітника МВС Дагестану. За словами заявника, гроші він передавав разом з пані Самойлової.

Доводи на користь арешту Павла Климця слідчий навів приблизно ті ж, що і у випадку з пані Самойлової. Захист пропонувала помістити його під домашній арешт в квартирі на Кутузовському проспекті. А особистий друг підслідного Леонід Дупак запропонував внести за нього заставу — 5 млн руб., які лежать у нього в банківській комірці. Правда, підтверджень тому не представив. Поручительства за пана Климця надіслали Українська православна церква і її сусіди.

Захист стверджував, що звинувачення проти фігурантів побудовані лише на свідченнях одного свідка і не підтверджені будь-якими іншими доказами. А пан Чудопалов, на думку адвокатів, особа зацікавлена, оскільки розраховує за рахунок своїх свідчень вийти з СІЗО.

Як би те ні було, суд відправив українського бізнесмена в СІЗО “Лефортово”.