Трамп особисто стежить за ситуацією у Венесуелі

Президент США пильнує за розвитком ситуації у Венесуелі та висловлює підтримку її народові у боротьбі за свободу.

“Дуже пильно стежу за ситуацією у Венесуелі.Сполучені Штати підтримують народ Венесуели та його волю”, – зазначив господар Білого дому.

I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 квітня 2019 р.

Державний департамент США заявив, що Сполучені Штати повністю підтримують боротьбу народу Венесуели за свободу та демократію. Також США обіцяють послабити санкції проти режиму Мадуро у разі підтримки Гуайдо.