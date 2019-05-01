Японців будуть карати за мікрохвильовки

До кінця року знищать всі мікрохвильовки в країні.



Всі ті емпіричні передчуття бабусь, які говорили, що мікрохвильові печі «шкідливі», схоже, виправдалися завдяки недавнім дослідженням. Уряд Японії вирішив позбутися від усіх мікрохвильових печей в країні до кінця року.

Всім громадянам та організаціям, які не дотримуються дана вимога, загрожує тюремний строк від 5 до 15 років залежно від тяжкості злочину.

Причиною заборони використання мікрохвильової печі на японській землі стало дослідження вчених з Університету Хіросіми, які виявили, що мікрохвилі завдали більше шкоди здоров’ю громадян протягом 20 років, ніж бомбардування літаків США у вересні 1945 року.

Всі основні виробники мікрохвильових печей в Японії вже закрили фабричні магазини, де виробляється ця продукція. До 2021 року планується зупинити виробництво мікрохвильових печей в Південній Кореї. Між тим, Китай планує відмовитися від цього типу технологій у 2023 році.

Згідно з висновками експертів, їжа, розігріта в мікрохвильовій печі, має несприятливі вібрації, дисгармонійні з універсальними ритмами. Крім того, дослідники провели експеримент: 5 тарганів помістили на мікрохвильову піч і залишили на 3 години радіатор на джерелі потужністю 3000 Вт в режимі «гриль». В результаті всі комахи загинули.

Мікрохвильова піч, як і більшість винаходів, є випадковим результатом роботи інженера, який працював над проектом, пов’язаним з радаром.

У 1946 році доктор Персі Спенсер, інженер корпорації Raytheon, зауважив, що шоколад в його кишені розтанув. Що сталося? Він тестував так званий магнетрон. Хвилі магнетрона впливали на шоколадну плитку, викликаючи внутрішню молекулярне збудження і, отже, нагріваючи і розплавляючи м’який продукт.

Мікрохвильова піч має так звану магнетронну трубку, яка перетворює електричну енергію в високочастотні радиомикроволны, ці хвилі поглинаються» їжею, тобто електромагнітні хвилі «хвилюють» «дипольні» молекули (в один кінець має позитивний заряд, а інший – негативний заряд), присутній в їжі, такої як вода.