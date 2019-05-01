Прогнози карт таро на травень 2019 року

Карти таро користуються величезною популярністю, адже завдяки точним прогнозам багато вже позбавилися від неприємностей і зробили вірний вибір, ведучий до успіху. Експерти рекомендують уважно вивчити класичний розклад з трьох карт, щоб зрозуміти, які події відбудуться в травні 2019 року.

Прогноз карт таро на травень відображає основні події прийдешнього місяця, завдяки чому Знакам Зодіаку буде простіше планувати справи й особисте життя. Розклади старших Арканов допоможуть вибрати вірний шлях до щастя і спритно ухилитися від пасток на шляху, інформує Ukr.Media.

Представникам зодіакального кола розклади карт вкажуть на ключові моменти в житті, однак вирішувати, як вчинити, доведеться самостійно. Не варто забувати, що Аркани вказують лише на можливі події, адже кожен з нас щодня робить безліч кроків, які змінюють долю.

Овен

Початок місяця, судячи по карті «Дурень», пройде для Овнів напружено. Аркан вказує на необачні вчинки, за які Овни можуть потрапити в неприємності та навіть втратити частину накопичень. По цій карті важливо продумувати кожен крок, щоб уникнути неприємностей і не заганяти себе в глухий кут через самовпевненість.

По карті «Суд» в середині місяця Овнів чекає звільнення від складної справи або неприємностей. Цей Аркан говорить про відновлення чесного імені, довгоочікуваної нагороди та успіху. Досягти добробуту Овнам допоможе зосередженість.

По карті «Іерофант» в кінці травня доля перевірить Овнів на міцність. Випробовування по цій карті можуть стосуватися спокус, яким потрібно протистояти, щоб уникнути неприємностей надалі. Аркан вказує на необхідність діяти чесно і відмовитися від участі в сумнівних оборудках.

Телець

Карта «Вежа» вказує Тельцям на зміни в житті. З цього Аркану початок травня — вдалий час для оновлення. Зміни можуть стосуватися будь-якої сфери, і порада карти — не противитися оновленню. Можливо, Тельцям пора попрощатися з роботою і знайти нову перспективну посаду, а може бути, їм потрібно змінити імідж, який дозволить вибратися зі старої «шкаралупи».

«Сонце» віщує гармонійну середину місяця, коли Тельці нарешті отримають заслужені нагороди, зможуть насолодитися відпочинком чи знайдуть в собі сили взятися за щось глобальне. Позитивний Аркан обіцяє успіх у всіх починаннях.

«Імператор» — карта мудрості та відповідальності. По ній Тельці зможуть взятися за справи, які приведуть їх на новий щабель успіху. З цього Аркану Тельці зможуть навести порядок у справах, провести роботу над помилками, щоб у майбутньому неточності не могли зашкодити планам і віддалити від мети.

Близнюки

По карті «Дурень» Близнюкам на початку місяця може здатися, що результат якоїсь справи вже близький, однак це не так. Варто лише відволіктися і перестати контролювати процес, щоб стати заручниками власної самовпевненості. Порада карти — бути пильними та не дозволяти собі розслаблятися до тих пір, поки в справі не буде стояти крапка.

«Повішений» говорить про тупикову ситуацію, але лише в тому випадку, якщо Близнюки не прислухалися до поради Аркана «Дурень». Тлумачення карти в розкладі — тимчасове затишшя, коли у Близнюків буде можливість відмовитися від помилкових цілей, скоротити спілкування з неприємними людьми та позбутися від чинників, що заважають розвитку.

«Колесо фортуни» — карта змін, і по ній Близнюки зможуть змінити свою долю тими чи іншими діями. Важливо пам’ятати, що по цій карті не всі побажання враховуються, тому в кінці місяця Близнюкам доведеться пристосовуватися до мінливих подій, лише частково впливаючи на них.

Рак

Ракам карта «Місяць» вказує на страхи або комплекси, які не дозволяють в повній мірі розкрити таланти, блукаючи в темряві власних помилок. Аркан закликає Раків не боятися лякаючою невідомості та труднощів на шляху до щастя, подолати які вийде, якщо вірити у свої сили.

Лякаючий Аркан «Вежа» характеризує непросту для Раків ситуацію в середині травня. По цій карті зміни відбуваються незалежно від ступеня готовності, і з ними варто змиритися. Аркан вказує на те, що все старе йде з життя, а на цьому місці з’являються нові можливості.

«Імператриця» символізує сприятливий період у житті Раків, коли вони зможуть налагодити особисте життя, знайти гармонію у відносинах, а також знайти шлях до матеріального добробуту. Для цього Ракам варто довіряти інтуїції та вчитися шукати компромісні рішення.

Лев

Аркан «Правосуддя» вказує Левам на необхідність бути чесними не лише перед собою, але і з оточуючими людьми. Позитивні зміни в житті відбудуться лише в тому випадку, якщо Леви перестануть ставити себе і свої інтереси понад усе, навчаться знаходити компроміси та визнавати допущені помилки, намагаючись їх виправити.

Аркан «Дурень» попереджає Левів про те, що самовпевненість і необдумані рішення не стануть синонімами добробуту. В середині травня їм доведеться докласти зусилля, щоб заплановані справи завершилися повною перемогою. Увагу до того, чим займаються Леви, і відмова від перекладання відповідальності на чужі плечі призведуть до успіхів.

«Суд» вказує на перспективи в діловому середовищі. Вони будуть сприятливими, якщо Леви навчаться співпрацювати та розділяти обов’язки.

Діва

«Іерофант» говорить про період, коли Дівам доведеться зрозуміти, чи не користуються вони застарілими установками. З цього Аркану зміни в житті будуть в кращу сторону, якщо Діви зможуть відмовитися від застарілих ідеалів. Там, де немає прогресу, мови про поліпшення йти не може.

Аркан «Зірка» символізує правильно обраний шлях і рух до мети без неприємних подорожей. Діви зможуть розслабитися і плисти за течією, не забуваючи поглядати по сторонах, щоб не упустити додаткової можливості зірвати куш.

Порада карти «Імператриця» — не зупинятися в розвитку. Діви, які підійшли до «стелі» кар’єри, можуть розглядати нові посади та навіть повну зміну професії. Розвиватися важливо у всіх сферах життя, тим більше якщо доля надає для цього всі можливості.

Терези

Травень розпочнеться для Терезів з Аркана «Маг». Ця карта символізує ідеї, які готові втілитися в життя. Терезам на початку місяця потрібно підприємливість, щоб задумане знайшло своє втілення найближчим часом і стало запорукою чергової перемоги.

Карта «Смерть» вказує на звільнення, яке не завжди проходить сприятливо. Можливо, Терези ще не готові попрощатися з кимось або чимось, проте життя не стоїть на місці. З цього Аркану важливо відпускати минуле вчасно, щоб не залишитися у своєрідному болоті, який заважає розвиватися та досягати нових цілей.

«Колісниця» символізує успіх, однак щоб його досягти, Терезам доведеться витратити сили та час. Карта вказує на сприятливі зміни, якщо Терези перестануть роздумувати та зроблять крок назустріч щасливого майбутнього.

Скорпіон

«Диявол» в розкладі Скорпіонів може вказувати на помилкові цілі, які забирають час і сили, але не призведуть до заповітної мети. Також Аркан говорить про те, що Скорпіони потрапили в складну ситуацію, вийти з якої їм допоможе інтуїція. На початку місяця Скорпіонам варто бути гранично уважними, щоб не зайти в глухий кут.

По Аркану «Помірність» в середині місяця Скорпіонам доведеться потренувати свою витримку. Карта вказує на необхідність на час сповільнити біг, щоб не пропустити важливих подій. У поспіху Скорпіони можуть згорнути не туди, і тоді їх шлях не закінчиться довгоочікуваною перемогою, а лише віддалить від неї.

У буквальному сенсі Аркан «Суд» передбачає завершення судового розгляду, відновлення чесного імені. Скорпіонам по цій карті важливо діяти наполегливо, але не виходити за рамки закону. Спокійна впевненість у своїх силах і правоті дозволять позбутися від неприємностей.

Стрілець

Для Стрільців травень розпочнеться з Аркана «Смерть», який насправді не несе негативу. По цій карті відбувається закономірне відмирання минулого, відносин які зжили себе, подій і навіть цілей. Стрільцям не варто противитися змінам, якщо вони хочуть і далі жити в добробуті.

«Верховна жриця» застерігає Стрільців від необачних вчинків. Аркан вказує на необхідність сповільнитися або навіть зовсім зупинитися, якщо заплановане не виходить виконати з першого разу. Доля дає Знак, до якого варто придивитися.

Аркан «Зірка» говорить, що Стрільці обрали вірний шлях, який приведе їх до перемоги. Їм важливо пам’ятати про те, що кожен вчинок знайде відображення в майбутньому, а значить, діяти потрібно чесно і справедливо не тільки стосовно себе, але і з огляду на інтереси оточуючих.

Козеріг

Зміст карти «Правосуддя» — у справедливості. Козерогам на початку травня доведеться відмовитися від упередженої думки, уникати неправомірних вчинків і бажання приховати правду. З цього Аркану відбувається оцінка дій, і тим, хто оступився, не уникнути покарання.

По карті «Диявол» Козероги в середині місяця зможуть змінити життя на краще, якщо проявлять ініціативу і наполегливість. Аркан говорить про боротьбу зі шкідливими звичками та поганими нахилами, які заважають особистому розвитку. Їх потрібно залишити за спиною, щоб всі поставлені цілі були досягнуті.

«Смерть» обіцяє оновлення і новий етап життя. По цій карті Козероги не зможуть уникнути змін, і від того, наскільки вони будуть готові до них, залежатиме розвиток подій. По цій карті рідко трапляються неприємності, а значить, Козерогам варто довіритися інтуїції і йти туди, куди вказує серце, без жалю залишаючи минуле за спиною.

Водолій

У розкладі Водоліїв «Помірність» говорить про важливість дотримуватись обережності. Спроби форсувати події можуть привести до несподіваного і не найкращого варіанту розвитку подій. З цього Аркану терпіння і посидючість допоможуть Водоліям завершити шлях до мети без перешкод і неприємностей.

«Пустельник» вказує Водоліям на сприятливий час, коли вони зможуть ненадовго зануритися у свої думки. В середині місяця з цього Аркану з’явиться можливість виправити допущені раніше помилки, розібратися в тому, куди йти далі, і ще раз переглянути плани.

Аркан «Імператриця» вказує Водоліям на швидке завершення якоїсь справи. По цій карті не потрібно квапити події, які й так рухаються до фіналу. Картка також може вказувати на щасливі зміни в особистому житті: довгоочікуване одруження, початок відносин або взаєморозуміння в сім’ї.

Риби

По карті «Суд» Риб чекає оновлення і звільнення від усього, що заважає щасливому життю. На початку місяця ще можливі деякі неприємності, які, втім, зійдуть нанівець при належному терпінні. Карта вказує Рибам на те, що вони зробили вірний вибір, і тепер їм варто покластися на інтуїцію. Внутрішній голос обов’язково допоможе знайти правильний вихід.

«Маг» говорить про можливість проявити ініціативу, яка дозволить Рибам вийти на новий рівень ділової чи особистої сфери життя. Сміливість і винахідливість допоможуть їм зробити вірний крок до перемоги.

У карти «Правосуддя» двояке тлумачення. У разі якщо Риби діють справедливо і чесно, їх чекає винагорода. У тому випадку, якщо вони спробують перехитрити долю і зважитися на обман, кара не змусить себе чекати. З цього Аркану важливо приймати зважені рішення, щоб в майбутньому не поплатитися за свою самовпевненість.

Джерело: Ukr.Media