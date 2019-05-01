Блок №3 Рівненської АЕС підключили до мережі

Третій енергоблок Рівненської АЕС, відключений напередодні, знову ставши до ладу.

«30 квітня 2019 року о 21:01 енергоблок №3 РАЕС (ВВЕР-1000) ввімкнено в мережу після з’єднання ясування та усунення причин його відключення 29 квітня. Наразі проводитися поступове підвищення потужності блоку у відповідності до Регламенту», – йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 21:15 30 квітня в роботі перебувають три енергоблоки Рівненської АЕС із сумарним навантаженням 1550 МВт. Зауважень до роботи основного устаткування енергоблоків та персоналу немає.

Наголошується, що радіаційний та екологічний стан на АЕС і прилеглій території не змінювався й перебуває у межах норм.

Напередодні сталося коротке замикання в автотрансформаторі 7АТ зв’язку ВРП-110кВ з ВРП 330кВ, що призвело до загоряння трансформатора.

За попередніми оцінками, через пошкодження спрацювали електричні захисти, внаслідок чого енергоблок №3 був відключений від мережі.