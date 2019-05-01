Авиамонополия Коломойського за підсумками минулого року показала 100 млн доларів збитку

Авіакомпанія “Міжнародні авіалінії України” (МАУ, Київ) у 2018 році збільшила виручку на 22,7% — до 27,12 млрд грн.

Чистий збиток МАУ за 2018 рік склав 2 млрд 696,132 млн грн, що у 8,9 рази перевищує показник 2017 року.

Авіакомпанія в 2018 році скоротила валовий прибуток в 20 разів — до 85,01 млн грн, її операційний збиток зріс у 4,3 рази — до 2 млрд 757,52 млн грн.

Згідно зі звітом, залишок коштів на кінець минулого року становив 160,95 млн грн порівняно з 260,94 млн грн роком раніше. Це пов’язано з тим, що чистий грошовий потік від операційної діяльності став негативним — 57,02 млн грн проти позитивного результату в 362,02 млн грн за 2017 рік.

У той же час МАУ вдалося отримати 350,88 млн грн чистого грошового потоку від фінансової діяльності (“мінус” 8,14 млн грн в 2017 році), що майже компенсувало чисті витрати на інвестдіяльність в 380,85 млн грн (412,21 млн грн). Цього вдалося домогтися за рахунок залучення 289,8 млн грн позик та продажу частки в дочірньому підприємстві на 140 млн грн.

У матеріалах відзначається, що негативна розрахункова вартість чистих активів авіакомпанії за 2018 рік зросла більш ніж удвічі — до 5 млрд 240,47 млн грн.

Згідно зі звітом, вартість використовуваних МАУ транспортних засобів за минулий рік збільшилася на 40,7% — до 28,69 млрд грн, проте вони майже всі є орендованими (вартість власних знизилася вдвічі — до 0,5 млн грн.).

У розділі про зобов’язання авіакомпанія вказала два прострочених кредиту банків на 650,4 млн грн і векселі на 299,5 млн грн.

Як повідомлялося, авіакомпанія МАУ заснована в 1992 році. Згідно з даними системи розкриття інформації НКЦПФР та держреєстру, 100% прямо або опосередковано контролює кіпрська “Онтобет Промоушінз Лімітед”, бенеціфіари якої не розголошуються. У той же час, за словами голови наглядової ради МАУ Арона Майберга, одним з кінцевих бенефіціарів авіакомпанії є олігарх Ігор Коломойський.

МАУ з її авіапарком в 42 літаки різних модифікацій в 2018 році перевезла понад 8 млн пасажирів, що на 15% перевищило показник 2017 року. Частка трансферних пасажирів на регулярних рейсах МАУ склала 53%.

За 2018 рік перевізник виконав 61,5 тис. рейсів, що на 9% більше, ніж у 2017 році, коефіцієнт зайнятості пасажирських крісел склав 81%.