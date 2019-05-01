Ляшко помітили в ізраїльському місті, де живе Коломойський

Вчора, 29 квітня, голова Радикальної партії Олег Ляшко повечеряв в Ізраїлі на морському узбережжі в Герцлії (в цьому місті зараз живе олігарх Ігор Коломойський).

Олега Ляшка вдалося сфотографувати кореспонденту «Країни». Радикал вечеряв у компанії двох людей: чоловіка і жінки. Судячи по фігурі і зачісці супутника Ляшко, ним міг бути його кум і соратник Юрій Сухін, який часто подорожує з радикалом по всьому світу.

Фото: «Країна»