США пригрозили Мадуро жорсткими діями: Росія підключилася

Сполучені Штати вважають, що відбуваються у Венесуелі події потенційно переломним моментом в плані переходу влади в країні в руки опозиції. Вашингтон закликав Росію не втручатися в події в Каракасі.

«Як я вже говорив, всі варіанти розглядаються, я не буду заглиблюватися в деталі. Але варто згадати, що на самому початку, три місяці тому, ми говорили, що для Мадуро і тих, хто підтримує його, буде дуже великою помилкою використовувати силу проти ні в чому не винних цивільних осіб. Ми дуже серйозно ставилися до цього тоді і точно так само ставимося зараз», — сказав він.

Болтон також заявив, що міністр оборони Венесуели Володимир Падріні Лопес і ряд інших ключових фігур влади Венесуели погодилися з тим, що президент Ніколас Мадуро повинен піти у відставку.

Він також звернувся з потужним закликом до Росії.

«Можу сказати: ми ясно дали зрозуміти Росії як у публічному, так і приватному порядку… що ставимося з усією серйозністю до зробленим ними у Венесуелі дій. Ми розраховуємо, що росіяни не будуть втручатися в те, що відбувається у Венесуелі — особливо зараз, коли на кону стоять життя мирних венесуельців», — сказав радник глави адміністрації США.

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що уважно стежить за розвитком ситуації у Венесуелі.

«Я стежу за ситуацією в Венесуелі дуже уважно. Сполучені Штати підтримують народ Венесуели і його свободу!» — написав він на своїй сторінці у Twitter.

У відповідь на це офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила, що втручання Вашингтона у суверенні справи Венесуели може призвести до колапсу ситуації.

«У Вашингтоні цілий ряд політичних діячів не бачить згубність цього шляху, в який вони самі заганяють всю цю історію. Це дивно, тому що це вже бачать всі. Якщо Вашингтон буде далі реалізовувати спробу втручання у внутрішні справи <…> це може призвести до колапсу ситуації», — заявила вона.