Стало відомо, коли Росії відновить постачання нафти

Нафтопровід “Дружба” проходить і через Україну.



Чиста нафта з Росії почне надходити в Словаччину по нафтопроводу “Дружба” з середини травня.

Таку заяву у вівторок зробив розташоване в Братиславі нафтопереробне підприємство Slovnaft, яке належить угорської компанії MOL.

Компанія Slovnaft повідомила, що вона і MOL досягли у вівторок угоди з Міністерством енергетики Росії і представниками компаній, що здійснюють транзит, про заходи, спрямованих на відновлення з середини травня якості російської нафти, що поставляється по трубопроводу “Дружба”, до належних стандартів.

Надходження російської експортної нафти на Мозирський НПЗ в Білорусі, яка відповідає технологічним стандартам, очікується 2-3 травня.

Нафтопровід “Дружба” до Словаччини проходить за територію Білорусі через Мозир і далі по Україні.