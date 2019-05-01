За новим законом про заборону непристойних загравань у Франції виписали 447 штрафів

За останні вісім місяців французькі суди наклали 447 штрафів відповідно до нового закону про боротьбу з домаганнями до жінок на вулицях

Про це повідомляє ВВС.

Закон передбачає штраф до 750 євро. Перший штраф був виписаний через місяць чоловікові, який зробив непристойні зауваження жінці в автобусі.

Міністр з питань рівноправ’я Марлен Скіаппа повідомила, що число справ з тих пір довело, що такі заходи працюють.

“Багато хто з вас говорив нам, що це ніколи не спрацює, що ми не зможемо визначити образливу сексистську поведінку”, – сказала вона під час виступу в парламенті і пообіцяла, що стримуючий фактор “посилиться”.

Однак вона вказала на те, що для боротьби з онлайн-образами необхідно зробити більше, заявивши, що деякі платформи, такі як Twitter, не співпрацюють у виявленні осіб, що стоять за обліковими записами, і видаленні шкідливого контенту.

Джерело: Еспресо TV