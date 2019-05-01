Урядову нагороду Каталонії вручать футболісту Мессі

Женералітет Каталонії нагородить нападника “Барселони” Ліонеля Мессі урядовою нагородою – Хрестом святого Георгія, повідомляється на сайті клубу.

Нагороду футболістові вручать за “неймовірну кар’єру, завдяки якій він отримав визнання як кращий спортсмен усіх часів”.

Мессі стане п’ятим представником “Барселони”, удостоїєним даної нагороди.

Також читайте: Папа Римський відповів на порівняння Мессі з Богом

Нагадаємо, що Мессі з 2011 року є капітаном національної збірної Аргентини. У складі “Барселони” виступає з 17 років. Разом з клубом він виграв десять титулів чемпіона Іспанії, чотири Ліги чемпіонів УЄФА, шість Кубків Іспанії, вісім суперкубків Іспанії, три Суперкубка Європи. П’ять разів він ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів УЄФА і п’ять разів – чемпіонату Іспанії.

Він входить до десятка найдорожчих футболістів за версією журналу Football Observatory.

Джерело: Інтерфакс-Україна