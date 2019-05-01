Непоправна втрата порушила святковий настрій українців: зупинилося серце героя, боровся за нашу землю, лікарі робили все можливе.. Вічна пам’ять патріотові

Великодні свята виявилися фатальними для одного з наших захисників.

Так, у цей вівторок, 30 квітня, в міській лікарні міста Дніпро помер наш побратим, Сергій Гвоздиевский. Лікарі боролися за життя 53-річного військовослужбовця з 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ, але з-за численних важких поранень, отриманих на фронті так і не змогли врятувати йому життя.

Із сумом повідомляємо… Сьогодні 30 квітня в результаті отриманих поранень помер військовослужбовець 79 окремої…

Geplaatst door Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України op Dinsdag 30 april 2019

Командування десантно-штурмових військ повідомило, що Сергій отримав поранення під час виконання бойового завдання на Маріупольському напрямку 29 квітня. Дана інформація розміщена на офіційно сторінці командування в Facebook.

Перша допомога була надана кваліфікованими співробітниками, після чого чоловік був практично відразу евакуйований в лікувальний спецзаклад міста Дніпро.

Але, на жаль, як би лікарі намагалися врятувати життя нашому героєві, він не вижив.

Герої не вмирають!

Світла пам’ять!

«Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ та командування військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого воїна. Вічна слава і пам’ять Герою!» — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, загадкова смерть бійця АТО сколихнула Україну. Руслан Романюк, 41-річний житель села Билозирка Лановецького району два останніх роки життя служив в ЗСУ, його частина базувалася в одному з прикордонних районів на сході України.

Дата похорону бійця невідома, з родичів у нього в рідному селі залишилася тільки тітка. У Тернопільському обласному військовому комісаріаті тепер намагаються уточнити деталі з перевезення тіла загиблого.

Раніше портал Акценти писав, що молодих бійців АТО знайшли мертвими на Львівщині.

У Львівській області, місті Стебник, помер 29-річний боєць АТО Андрій Шалигін.

Про це написала мешканка Дрогобицького району в Facebook.

Вона повідомила, що вже не перший раз Стебник втрачає своїх жителів і підмінила, що на війні хлопець вижив, а смерть чекала його вдома.

Також портал Акценти повідомляв, що роблять путінські окупанти з нашими бійцями.

У мережі з’явилися фото з місця загибелі української кулеметниці Яни Червоної і бійця Олександра Мілютіна.

Яна Червона з позивним «Відьма» та Олександр Мілютін загинули під час бойових дій на Донбасі. На знімках видно бліндаж, де провели свої останні секунди життя Червона і Мілютін.

Підписуйтесь на наш Twitter

Підписуйтесь на наш Instagram