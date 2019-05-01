«Не зможе перетроллить»: російський політолог пояснив, чому Зеленський феєрично «вмиє» Путіна

Російський політолог і журналіст Гліб Павловський зазначив, що президент РФ Володимир Путін не зможе «перетроллить» новообраного президента України Володимира Зеленського з-за його реакції на видачу паспортів на Донбасі. За його словами, Путін переходить на «стьоб» і «тролінг».

Про це повідомляє портал «Радіо Свобода»

Варто зазначити, що 24 квітня Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів окупованих територій на Донбасі. Потім Путін зробив заяву, що Росія думає над наданням свого громадянства всім українцям.

Володимир Зеленський закликав не витрачати даремно час. За його словами, українці розуміють всю суть російського паспорта і закликав не говорити з Україною мовою погроз.

Павловський зазначив, що Путін намагається перейти на тролінг. А у відповіді Зеленського є тільки іронія. Путін не перетроллит Зеленського, це небезпечно для нього, а не для Зеленського.

«Ось це шоу, яке збираються показати, я думаю, це теж помилковий варіант. Помилковий для Кремля», — додав експерт.

За словами Павловського, «Путін зовсім не передбачає, що за паспортами слід якась програма переселення людей сюди». Насправді цей «папірець» про спрощення процедури отримання громадянства дуже мало дає, але жителі окупованих територій на неї погоджуватися.

Нагадаємо, що новообраний президент України Володимир Зеленський відповів на пропозицію Путіна видавати російські паспорти українцям, які живуть на окупованій частині Донбасу. Так Зеленський ще до вступу на посаду заявив, що буде видавати громадянство України всім, хто став жертвою репресій і гонінь в Росії. Так Володимир Зеленський запропонував видавати паспорти України всім, хто постраждав від корумпованих і тоталітарних режимів у своїх країнах. Також він збирається ощасливити всіх, хто дорожить свободою. При цьому новообраний президент заявив, що Україна продовжить бути прикладом демократії для всіх країн пострадянського простору.

Як раніше повідомляв портал «Акценти», незважаючи на те, що Володимир Зеленський ще офіційно не вступив на свою посаду він вже веде бурхливу політичну діяльність «плюс» Україні. Володимир Зеленський звернувся до уряду РФ і безпосередньо її президенту Володимиру Путіну. Новообраний президент підкреслив, що не варто намагатися спокусити українців паспортами РФ.

Також портал «Акценти» писав, що колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський висловив думку, що новообраний гарант України Володимир Зеленський зважиться на зустріч з Володимиром Путіним лише при одній умові. Зокрема, Кваснєвський розповів, що Зеленський не бажає зустрічатися з Путіним один на один. Він зазначає, що така зустріч можлива лише в рамках «нормандського» формату.

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