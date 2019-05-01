У мережі з’явилася добірка самих кумедних знімків з відпустки: відмінний настрій забезпечено всім

Щоб скласти уявлення про те чи іншому курорті або готелі можна знайти відгуки туристів, яким пощастило відпочивати там. Однак ще краще відчути атмосферу місцевості можна за допомогою фотографій, зроблених відпочиваючими.

Деколи такі знімки дають не тільки уявлення про тій чи іншій місцевості, але і дарують відмінний настрій. Настрій туристів, зображених на них і навколишній ландшафт, а також курйозні моменти створюють неповторну атмосферу.

Такі фотографії розкажуть про місцеве гуморі, про кухню тієї чи іншої країни, історії і культури. І навіть зрозуміти і дізнатися про закони країни, в яку плануєте їхати.

«Заблукав десь у Венеції, Італія… Не розчарувався»

З Парижа з любов’ю!

Ірландський суп

(«Суп дня: віскі з грінками H2O).

Одномісні паркові лавки, відвернені один від одного, тому що це Фінляндія.

«Моя подруга недавно їздила в Перу. Думаю, вона порозумілася з місцевими».

У Бельгії свої правила їзди на конях.

Нагадаємо, портал Акценти писав, що в мережі з’явилося кумедне відео, на якому бабуся роз’їжджає на гироскутере. Так, зараз мережа підкорює нове вірусне відео, на якому бабуся роз’їжджає на гироскутере в одному з районів Запоріжжя. Автор відео зазначив, що це не перший досвід пенсіонерки, вона часом катається на гироскутере.

У ролику видно, як бабуся сміливо виконує хитромудрі маневри і вміло об’їжджає ями, що не по силам навіть деяким представникам молодого покоління. Деякі користувачі мережі зазначили, що у бабусі немає захисного спорядження і рекомендували їй «виправитися». Для того щоб надалі уникнути травм.

Також Акценти повідомляв, що студенти у всіх країнах – народ бідний і спритний. Однак тільки українські студенти відрізняються винахідливістю і здатні з нічого створити щось екстраординарне.

Саме вони можуть існувати без грошей цілими місяцями і при цьому готувати їжу з нічого, влаштовувати гучні вечірки без тієї ж копійки в кишені. У мережі показали знімки, на яких багато дорослі дізнаються себе і свій спосіб життя в студентські роки. Запропоновані фото можуть викликати напад ностальгії і спогадів про бурхливої юності. На них є все від вермішелі швидкого приготування з сосисками в якості самого шикарного страви, вечірні посиденьки з подругами, оригінальний підхід до спілкування з сусідами і багато, багато іншого.

Нещодавно Акценти повідомляв, що В мережі давно гуляють фото гасел, оголошень, вивісок над якими попрацювали дуже креативні особистості. Пропонуємо вашій увазі фото підбірку, яка допоможе Вам розвеселитися мало не до самої сумної ситуації. Дивимося, сміємося і безумовно піднімаємо собі настрій.

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