Кравець вперше показала двійнят: «Вони ніби з різних планет»

Головна актриса студії «Квартал 95» Олена Кравець показала обличчя своїх двійнят Вані і Каті.

Про це повідомляють на каналі «Женин журнал» в YouTube

Відомо, що Олена Кравець — мати трьох дітей: вона народила двійнят у 2016 році. Також Олена Кравець має старшу дочку Марію.

«Дала інтерв’ю самої молодої і талановитої журналістки, моїй подружці і світлій дівчинці Дружині Жигалиной @zhenya_zi_052007. Вона покликала мене в гості в свій чудовий #женинжурнал і я прийшла — з задоволенням і не одна… З малюками! Загалом, ловіть ексклюзив по посиланню в профілі:) Обняла всіх», — зазначила Олена Кравець на своїй сторінці в соцмережі.

Варто зазначити, що Олена Кравець довго приховувала обличчя своїх дітей.

«Я їх трошки ховала. У кожної мами свої забобоны», – заявила Олена Кравець.

Олена Кравець зазначила, що Ваня і Катя, яким зараз 2,5 роки, дуже різні, але вони підтримують одне одного.

«Вони ніби з різних планет. Інь і янь такий. Катя — філософ, учений, трошки космічна дівчинка, задумлива, думаюча, мрійлива. Іванко теж дуже чутливий хлопець, але він — ракета земля-космос. … Як мені здається, вони доповнюють один одного. Я собі їх такими і уявляла, коли ходила вагітна»,- додала Олена Кравець.

Варто звернути увагу, що передплатники підтримали актрису.

«Вам дуже добре з довгим волоссям!Просто свіже, гарніше»,»дуже світло від Вас, Олено, Ваших малюків і Вашої талановитої подружки Жені! Дякую!», — прокоментували користувачі.

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