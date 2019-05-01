«Росія поглине все, а кордон посуне»: українців попередили про сумний сценарії

Аркадій Бабченко розповів, що буде з окупованими територіями Донбасу через п’ять років. Він вважає, що неминучим наслідком окупації Донбасу буде повна інтеграція захопленій території до складу країни-агресора. Після цього на цій території з’явиться величезна військова база. Про це журналіст написав на своїй сторінці в Facebook.

У своєму пості російський журналіст прокоментував громадське обурення словами міністра соціальної політики про те, що він назвав жителів ОРДЛО мерзотами. На думку Аркадія Бабченко необхідно дивитися в найближчу перспективу, а не жити минулим.

Перший крок Путін уже зробив – він підписав указ про роздачі паспортів на окупованих територіях Донбасу. Після цієї події будуть розвиватися за прикладом з ситуацією в Цхінвалі. Територія була поглинута Росією, а потім там з’явилася величезна військова база.

Бабченко зазначив, що 95% тих, хто залишився на окупованому Донбасі в наступні п’ять років стануть громадянами Росії. Також він вважає, що для цього будуть створені всі умови. Тому слова Андрія Реви він назвав вчорашнім днем. Також Бабченко вважає безглуздим говорити, що Рева сіє розбрат чи ворожнечу між українцями. Також журналіст заявив, що на території України обов’язково через п’ять років з’явиться анклав громадян іншої держави. І ці громадяни Росії будуть мати зв’язки міцніші з країною-агресором, ніж з Україною. Там вони будуть отримувати пенсії, будуть там шукати роботу. А найголовніше вони будуть служити в армії Росії.

Після цього Аркадій Бабченко заявив, що можна кричати і лаятися, можна доводити на кожному розі, що «там наші громадяни», але від цього ситуація не зміниться і кордон України проляже по лінії розмежування. І тільки після цього в регіоні буде збудована велика військова база.

Давайте я вам поясню. Те, що сказав Рева — питання вчорашнього дня. Він тепер не має значення. Питання “наші…

Geplaatst door Аркадій Бабченко op Dinsdag 30 april 2019

Нагадаємо, портал Акценти повідомляв, що спостерігачі із спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували чергові порушення Мінських Угод у Луганській області. Росія і бойовики в цьому регіоні не бажають слідувати домовленостям і стягують до лінії розмежування важке озброєння.

Також Акценти писав, що Росія і її президент Володимир Путін не залишає надії повернути окуповані території Донбасу в лоно України. Однак повернення повинен відбудуться на умовах Москви інакше буде гірше. Так у Кремлі відзначили, що Донбас може повернутися в Україну, але за умови, що цей регіон мав залишитися максимально лояльним до Росії.

Нещодавно Акценти публікував матеріал, в якому говорив про жартах, що публікуються в соцмережах, з-за висловлювань так званого «Чорного Леніна».

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