Фотограф і дослідник показав занедбані місця Європи: знімки вражають

Талановитий фотограф і дослідник занедбаних місць Roel van Wanrooy поділився в Мережі дивовижними знімками, від яких захоплює дух.

Roel van Wanrooy проживає в Венло, Нідерланди, пише rusjev.

Він фокусується в основному на занедбаній та архітектурної фотографії. Роэл подорожує по всій Європі, щоб відобразити красу занедбаних місць.

Нагадаємо, що волонтер Національного парку Вирунго в Демократичній Республіці Конго зняв позують по-людськи горил.

Знімок набрав величезну популярність за кілька днів.

Матьє Шамаву працює в національному парку ДР Конго. Щоб привернути увагу до проблеми збереження зникаючих видів тварин, чоловік зробив селфи на тлі горил. Він розмістив знімок на своїй сторінці Facebook і підписав його словами «просто ще один день на роботі».

Пост Шамаву став дуже популярним з-за того, що горили стоять в точності, як люди. Одна з тварин визирає з-за плеча чоловіка, дивлячись у камеру. Схоже, не за горами той день, коли горили почнуть користуватися мобільними телефонами і в ідеалі оволодіють мистецтвом селфи.

За кілька днів пост зібрав більше 25 тисяч лайків і близько 20 тисяч репостов. Користувачі Мережі назвали фото «селфи року» та відзначили неймовірну фотогенічність горил.

Раніше ми розповідали дивовижну історію про коня Дженні з німецького міста Франкфурт-на-майні. Протягом останніх 14 років щодня вона гуляє по вулицях без господаря по одному і тому ж маршруту. На шиї у Дженні висить табличка, що повідомляє про те, що вона просто гуляє, а не загубилася.

Раніше Дженні в прогулянках супроводжував її господар, але тепер за станом здоров’я він не може цього робити і чекає улюбленицю будинку. Дженні зазвичай повертається точно до обіду. Господар каже, що у неї в животі «є годинник, тому вона знає, коли вдома їжа».

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Мешканці міста дуже люблять спостерігати за Джении. Деякі, правда, вважають, що одного разу такі прогулянки можуть обернутися бідою, але за 14 років нічого поганого не сталося. Дженні веде себе дуже культурно. За цей час вона встигла стати головною визначною пам’яткою свого району. У мережі можна знайти масу фото як самої Дженні, так і фото з нею.

Ще одна цікава історія трапилася в Канаді: лось допоміг поліцейським виявити викрадену напередодні машину. Співробітники поліції повинні були прогнати тварина з дороги і супроводити до безпечного місця, проте лось йшов в протилежному напрямку і таким чином вивів на викрадене авто.

Нагадаємо, в Мережі показали фотографії демонтажу Шулявського мосту з висоти пташиного польоту.

Як повідомляв Hyser, китайський апарат зробив нові знімки зворотного боку Місяця.

Також Hyser писав, що медики назвали нову причину схильності до алкоголізму.