Що заважає схуднути: медики назвали 5 небезпечних ранкових звичок

Медики склали перелік ранкових звичок, від яких варто відмовитися, якщо ви хочете схуднути.

З багатьма ранковими ритуалами ми звикли настільки, що навіть не помічаємо їх. Але найчастіше саме ці «дрібниці» стає головною перепоною на шляху до ідеальної фігури, пише U-News.

Щоб ефективно схуднути і взагалі, тримати себе у формі, фахівці радять виключити п’ять найбільш шкідливих ранкових звичок.

Ліниве ранок

Ранок рекомендується починати з фізичного навантаження. Навіть 5-хвилинна розминка допоможе організму прокинутися і підбадьоритися, а ви відчуєте прилив сил. Крім того, що ранкова зарядка спалює калорії і прискорює обмін речовин, вона ще і знижує апетит.

Кава з молоком

Кава по ранках і так можна далеко не всім — наприклад, гіпертонікам він протипоказаний. А кава з молоком, на думку експертів, ще гірше, оскільки він засвоюється організмом з великим трудом. Тому його краще залишити на ланч, а з ранку випити чаю або теплої води з лимоном.

Зайвий песимізм

Якщо хочеться схуднути, психологи радять з самого ранку налаштовуватися на позитив. В ідеалі — прокидатися з посмішкою на обличчі. Негативні емоції сприяють набору зайвих кілограмів. До речі, з цієї ж причини вчені радять не читати новини вранці.

Пакетований сік

Готові соки, куплені в магазині, містять велику кількість цукру, підсолоджувачів, консервантів. Тому їх навряд чи варто вважати корисними. Якщо ви вирішили замінити ранкову каву соками, то пийте тільки свіжі — з соковижималки.

Бутерброди

Бутерброди з сиром і ковбасою — це, звичайно, смачно. Але про ідеальну фігуру тоді доведеться забути. Щоб залишатися у формі, дієтологи рекомендують на сніданок кашу або сир. Втім, якщо ви жити не можете без мучного, краще все-таки з’їсти його вранці, ніж відкладати до вечора.

Рада

Недолік сну очолює список звичок, які призводять до набору зайвих кіло. Він не тільки знижує імунітет, уповільнює обмін речовин і зводить на немає зусилля по догляду за зовнішністю. Невиспаний людина відчуває постійне відчуття голоду, оскільки організм намагається компенсувати відсутність відпочинку їжею. Результат — зайві кіло, хронічна втома і поганий настрій.

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