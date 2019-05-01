Меланія Трамп стала героїнею смішних мемів: підставили в Білому домі

Білий дім опублікував дивний знімок Меланії Трамп.

Не так давно перша леді США відсвяткувала свій 49-й день народження. Адміністрація президента США в Twitter вибрала для привітання фотографію з Меланією Трамп, яка в самоті сидить на дивані в Овальному кабінеті в оточенні групи фотографів, повідомляє Телеграф.

Примітно, що знімок з першою леді США був зроблений в минулому місяці, коли її чоловік Дональд Трамп проводив зустріч з прем’єр-міністром Чехії Андрієм Бабишем. Складно припустити, чим керувалися в Білому домі, публікуючи саме цей знімок.

Читачі вважали, що знімок був обраний невдало. Крім того, користувачі соцмережі не змогли утриматися від уїдливих жартів. Таким чином, Меланія Трамп стала зіркою іронічних мемів.

Наприклад, на одній з фотографій користувачі додали фото Дональда Трампа, який сидить біля Меланії на дивані в домашньому одязі з шматком піци і пультом в руках. Це дійсно смішно. А на другому На знімку взагалі виявився Володимир Путін, і навіть зовсім нещасного виду Кіану Рівз.

Вся справа в тому, що Меланія Трамп сидить у самоті, і кожен, хто знаходиться в кабінеті, її ігнорує, зосередивши увагу на комусь іншому. Користувачі поставили запитання представників Білого дому, чому їх вибір припав саме на цей знімок. Їм здалося, що вони так недолюблюють Меланію Трамп, що такий знімок опублікували в її день народження.

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До речі, експерти розповіли, як Меланія із звичайної моделі стала першою леді США і чому її називають особливою. Мабуть, найвідомішою рисою Меланії Трамп є те, що вона – перша леді США, родом зі Словенії. Народилася майбутня знаменитість в Югославії в 1970 році і зростала при комуністичній владі, що робить першу леді унікальною в історії Америки. Батьками Меланії були звичайні робітники – Віктор Кнавс, який працював в автосервісі і, за неофіційними даними, був приватним водієм мера міста Севницы, і швачка Амалія.

В модельному бізнесі Меланія Трамп сраза початку досягати успіхів, підкоряючи світові подіуми за рахунок своїй ефектній зовнішності. Її робота звела дівчину з впливовим бізнесменом Дональдом Трампом. Сталося це під час співпраці Меланії Трамп з Allure, в 1998 році. На вечірці з нагоди Тижня моди в Нью-Йорку відомий американський ловелас звернув увагу на ефектну Меланію. Так і почалися їх відносини.

Велику увагу Меланія Трамп приділяє своєму іміджу. Тому кожен вихід першої леді США викликає захват у громадськості. Мабуть, завдяки стильному гардеробу і витонченим манерам американці настільки люблять першу леді.

Нагадаємо, Іванка Трамп показала, чим займається у вільний час.

Раніше Hyser писав, Меланія Трамп взяла участь у Великодніх іграх біля Білого дому.

Також Hyser повідомляв, що дружина Зеленського зробила заяву про статус першої леді.